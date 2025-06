'Bem-Vindos a Beirais' foi nos últimos anos uma das séries de maior sucesso da RTP1. A trama esteve em antena entre 2013 e 2016, contando com várias temporadas e um elenco variado de atores - entre os quais veteranos nomes da ficção e do teatro nacional, que tiveram oportunidade de, uma vez mais, brilharem no pequeno ecrã.

A aldeia que apaixonou os portugueses

A série 'Bem-Vindos a Beirais' apaixonou os espetadores desde o primeiro dia. Uma vez que toda a trama era passada numa aldeia, como aquelas onde nasceu e cresceu grande parte da população portuguesa, proporcionando assim uma identificação que foi a chave para o sucesso.

A trama retratava o quotidiana de uma aldeia e das suas gentes, com personagens que iam desde o mecânico local, que todos conhecem, à dona do minimercado, aos dirigentes da Sociedade Recreativa ou aos coveiros.

A história tem inicio quando Diogo Almada, personagem principal interpreto por Pepê Rapazote, decide deixar Lisboa e mudar-se para o campo, mais concretamente para a aldeia de Beirais.

Cinco atores que fizeram parte da série e já morreram

Além de Pepê Rapazote, do elenco principal de 'Bem-Vindos a Beirais' fizeram parte nomes como Carla Chambel, Carlos Santos, Dinarte Branco, Heitor Lourenço, Henriqueta Maia, Ivo Lucas, João Saboga, Jorge Mourato, Jorge Silva, José Boavida, Lúcia Moniz, Luís Aleluia, Luísa Ortigoso, Margarida Cardeal, Mariana Norton, Martinho Silva, Miguel Dias, Noémia Costa, Anna de Meireles, Nuno Janeiro, Oceana Basílio, Sandra Santos, Sara Salgado, Sylvie Dias, Tomás Alves e Vera Alves.

De forma inesperada, ao longo dos anos foram já vários os atores que fizeram parte da icónica série da RTP1 e que já não estão entre nós. São até ao momento cinco os artistas que constaram no elenco de 'Bem-Vindos a Beirais' e morreram entre 2016 e 2023.

José Boavida morreu aos 51 anos

O ator José Boavida morreu em janeiro de 2016. Foi internado de urgência depois de ter caído no chão inanimado junto do seu carro, em Queluz.

Esteve em coma nos cuidados intensivos e com prognóstico reservado, acabando por não resistir às lesões provocadas por uma paragem cardiorrespiratória e falecendo dias depois.

Dois meses depois, morreu Jorge Sequerra

Passados apenas dois meses da morte de José Boavida, morreu um outro ator suja última participação televisiva foi, precisamente, em 'Bem-Vindos a Beirais'. Jorge Sequerra perdeu a vida aos 58 anos.

Carlos Santos não resistiu a um pós-operatório traumático

Em novembro de 2016 chegou a notícia da morte de Carlos Santos. O ator morreu aos 79 anos não resistindo a um pós-operatório traumático na sequência de uma intervenção cirúrgica na coluna cervical.

Carlos Santos era prova de que a idade não passa de um número, planeava casar-se em dezembro com a companheira Amelia Videira. Planos que deixou por cumprir.

O ano trágico em que morreram quatro atores de 'Bem-Vindos a Beirais'

Depois de José Boavida, Jorge Sequerra e Carlos Santos, chega em dezembro a notícia de um quarto nome do elenco de 'Bem-Vindos a Beirais' a perder a vida. Sónia Neves morreu aos 40 anos, vítima de doença prolongada.

O eterno Tonecas despediu-se do público em 2023

Em 2023 morreu Luís Aleluia, que fez parte do elenco de 'Bem-Vindos a Beirais'. O ator, recorde-se, tornou-se conhecido do grande público com o seu icónico papel de menino Tonecas em 'As Lições do Tonecas', uma série da RTP1 de 1996.