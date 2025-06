Maria Botelho Moniz partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um ternurento vídeo do filho, Vicente, a celebrar o facto de ir entrevistar o 'Big Brother Verão'.

Falta um dia para Maria Botelho Moniz iniciar um dos maiores desafios da sua vida enquanto apresentadora de televisão: o 'Big Brother Verão'. A apresentadora, de 41 anos, já está em contagem decrescente para a estreia do reality show na TVI, que acontecerá na segunda-feira, dia 30 de junho. Ora, enquanto a noite da gala não chega, Maria Botelho vai promovendo o programa através de várias partilhas na sua página de Instagram. Uma delas, repleta de ternura, aconteceu este domingo, dia 29 de junho. O grande protagonista? O filho, o pequeno Vicente, de um ano. Num vídeo o menino - fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata - surge visivelmente feliz pela conquista da mãe. "O que é que a mãe vai apresentar?", questiona-se a Vicente. "O Big!", respondeu Vicente, festejando, entretanto, a conquista. O apoio incondicional da família e do noivo Pedro Bianchi Prata, de quem Maria Botelho Moniz está noiva, já se tinha mostrado orgulhoso pela conquista da companheira - quando se tornou público de que seria esta a anfitriã do reality. Numa bonita publicação nas redes sociais, realçou: "Alerta! A melhor mãe do mundo vai ser… a apresentadora do 'Big Brother Verão'! Quem conhece a Maria de verdade sabe o quanto ela lutou por este momento. Trabalhou com garra, com alma, com aquele brilho nos olhos que só quem ama o que faz consegue manter. E nunca, mas nunca, deixou de ser a mãe incrível que é — atenta, presente, apaixonada. Eu vi de perto cada desafio, cada noite mal dormida, cada sorriso mesmo nos dias mais difíceis. E por isso, posso dizer-te com o coração cheio: Tu mereces isto. Mereces tudo. Sou teu fã. Sou teu parceiro. Love you [Amo-te]. Agora vai, conquista esse palco. O verão é teu", escreveu.

Como é que será este 'Big Brother Verão'?

Ao contrário da presente edição, apresentada por Cláudio Ramos e que termina já hoje à noite, o 'Big Brother Verão' contará com figuras públicas, que poderão ser conhecidas do mundo da televisão, mas também das redes sociais.

"Celebridades, pessoas conhecidas de qualquer área, uns podem ser conhecidos da internet, outros da televisão, outros do desporto. Há aqui uma combinação gira", referiu Maria Botelho Moniz numa conversa que teve com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10'.

Contudo, sublinhou, a essência do programa vai manter-se. Os participantes ficarão fechados na casa e a sua paciência será posta à prova com desafios do 'Big'.