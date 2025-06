O nome de Maria Botelho Moniz está na ordem do dia. Isto tudo porque se soube esta sexta-feira, através de um comunicado partilhado pela TVI, que Maria será a apresentadora do 'Big Brother Verão'.

Orgulhoso da conquista da noiva, Pedro Bianchi Prata fez questão de partilhar na sua página de Instagram uma publicação onde enaltece o feito da companheira.

"Alerta! A melhor mãe do mundo vai ser… a apresentadora do 'Big Brother Verão'!

Quem conhece a Maria de verdade sabe o quanto ela lutou por este momento. Trabalhou com garra, com alma, com aquele brilho nos olhos que só quem ama o que faz consegue manter. E nunca, mas nunca, deixou de ser a mãe incrível que é — atenta, presente, apaixonada", começou por dizer o piloto.

"Eu vi de perto cada desafio, cada noite mal dormida, cada sorriso mesmo nos dias mais difíceis. E por isso, posso dizer-te com o coração cheio: Tu mereces isto. Mereces tudo. Sou teu fã. Sou teu parceiro. Love you [Amo-te]. Agora vai, conquista esse palco. O verão é teu", escreveu Bianchi Prata.

A TVI fez saber esta sexta-feira, 20 de junho, que seria Maria, de 41 anos, a apresentadora do formato que vai ocupar a grelha nos meses de verão.

No comunicado é possível ler que o reality show estará no ar até setembro. "Neste momento decorre o casting para os concorrentes, já em fase de conclusão."

"Muitos dos nomes citados na imprensa não têm qualquer fundamento. Só no dia da estreia é que o elenco será divulgado", é escrito ainda no comunicado, contrariando rumores que davam conta de nomes como Eduardo Ferreira, João Moura Caetano e Luíza Abreu.

A carreira de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz começou a carreira na SIC, onde atuou em novelas como 'Podia Acabar o Mundo' (2008). Em 2011 apresentou 'Curto Circuito', na SIC Radical. Fez algumas participações em programas como 'Grande Tarde', 'Queridas Manhãs' e foi comentadora do 'Passadeira Vermelha'.

Em 2020, pouco tempo depois de Cláudio Ramos deixar a SIC para ir para a TVI, a apresentadora também anunciou a mudança de estação para apresentar o 'Extra' do 'Big Brother 2020'.

Em 2021, ao lado de Cláudio Ramos, apresenta o novo formato das manhãs da TVI, 'Dois às 10'. dois anos depois, em 2023, Maria fica grávida do seu primeiro filho, vai de licença de maternidade e o seu lugar acaba por ser preenchido - definitivamente - por Cristina Ferreira.

Maria volta ao ecrã em 2024 na condução dos 'Especiais' do 'Big Brother', onde se mantém até hoje. Cinco anos depois de se mudar para a estação de Queluz de Baixo, é agora a nova apresentadora do próximo reality show da TVI.

Nas redes sociais do canal, Cláudio Ramos fez questão de escrever: "Que bonito". Zé Lopes parabenizou também a escolha da colega. "Muito, muito feliz", escreveu o apresentador do programa 'Bom dia Alegria', do V+TVI. "Vamos a isto", comentou Maria na legenda desta publicação.