Com os dias longos e as temperaturas a subir, alguns dos melhores hotéis da região de Lisboa criaram programas especiais de verão abertos ao público, ideais para quem procura escapar à rotina com um mergulho, uma boa refeição ou simplesmente relaxar. A nova temporada traz brunches com vista, massagens à beira da piscina, cocktails tropicais e até dias de trabalho alternativos entre mergulhos e sumos detox.

No Lisbon Marriott Hotel, até 31 de agosto, o jardim tropical transforma-se num verdadeiro resort urbano. Aos fins de semana, o Pool Brunch com DJ anima os sábados e domingos entre as 12h30 e as 15h30, com acesso à piscina até às 19h. O menu elaborado pelo chef Dominic Smart inclui estação de ovos ao vivo, pratos quentes como carne bovina ao molho barbecue, dourada assada com molho de abacate ou caril de grão de bico, poke bowls personalizáveis e sobremesas variadas. Há também um menu infantil com quesadilhas, mini empadas, panquecas e outras sugestões pensadas para os mais pequenos. O preço por adulto é de 59€, com smoothies, água, café e chá incluídos. As crianças até aos quatro anos não pagam, e entre os cinco e os 12 têm 50% de desconto. Durante a semana, é possível aceder à piscina entre as 11h e as 19h por 37€ por pessoa. A oferta estende-se ao Bar Paradiso, situado no jardim do hotel, onde se servem pregos em bolo do caco, tostas de frango piri-piri, douradinhos, saladas, doces caseiros e cocktails variados, ideais para um fim de tarde descontraído à sombra das palmeiras. Reservas através do +351 217 235 400 ou lisbon@marriotthotels.com.

Já no Sheraton Cascais Resort, em plena Quinta da Marinha, a Summer Collection 2025 oferece seis propostas distintas até 30 de setembro, todas com um ponto em comum: mergulhos na piscina rodeada de natureza. Aos domingos, o Pool Brunch apresenta três menus rotativos com pratos principais como picanha, pulled pork barbecue ou choco assado, além de saladas, tábuas, pizzas, doces e música ao vivo. O acesso é das 12h30 às 15h30, com piscina aberta até às 19h. O preço em setembro é de 75€ por adulto e 37,50€ por criança (4-12 anos); em julho e agosto sobe para 85€ por adulto e 42,50€ por criança. Durante a semana, o Sip & Soak permite um almoço leve com pratos como crocante de chèvre com mel, bagels e pavlova de pistáchio, seguido de uma tarde de descanso junto à piscina, por 75€/adulto e 37,50€/criança, das 13h às 19h. A proposta Summer & Spa inclui uma massagem de 50 minutos no Serenity – The Art of Well Being e tempo livre junto à piscina, de segunda a sexta entre as 10h e as 14h, por 79€/adulto e 39,50€/criança. Aos sábados, o Summer & Fitness combina uma aula de pilates ao ar livre, brunch saudável e piscina, entre as 11h e as 19h, por 79€ por pessoa. Para famílias, a proposta Family Pool, válida de segunda a sexta das 10h às 19h, inclui almoço e acesso à piscina para dois adultos e duas crianças até 12 anos, por 190€ por família. A sexta proposta, Pool & Tapas, permite saborear tapas mediterrânicas ao longo de uma tarde relaxada, de segunda a sábado, entre as 12h e as 19h, por 35€ por pessoa. Mais informações e reservas em sheratoncascaisresort.com ou pelo telefone +351 214 829 100.

No centro de Lisboa, o rooftop do Lumen Hotel, em Picoas, volta a abrir a piscina a não hóspedes, com o regresso do pacote sazonal BreakPool. A proposta inclui pequeno-almoço e acesso à emblemática piscina vermelha do hotel, com vista para o centro de Lisboa. A experiência está disponível todos os dias da semana, entre as 8h00 e as 14h00, mediante reserva antecipada e com lotação máxima de dez visitantes externos por dia. Por 25€ por pessoa, o pacote inclui uma bebida fria (sumo natural ou detox), uma opção de padaria (sandes, torrada, tosta ou bruscheta do dia), uma bebida quente (café, galão ou chá), acesso à piscina, uso dos balneários e toalha (fornecida no check-in e disponível para compra no final). Pode ser uma forma descontraída de começar o dia, um momento de pausa a meio de uma manhã de trabalho remoto ou simplesmente uma alternativa original para quebrar a rotina em dias mais quentes. As reservas devem ser feitas através do e-mail info@restauranteclorofila.pt.

Entre jardins tropicais, rooftops e espaços rodeados por natureza, Lisboa e Cascais oferecem novas formas de viver o verão. Com propostas pensadas para o descanso, o convívio ou mesmo o teletrabalho com mergulho pelo meio, os hotéis da região revelam-se o destino ideal para aproveitar cada raio de sol, sem sair da cidade.