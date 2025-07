Depois de nomes como Teresa Guilherme, Júlia Pinheiro, Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, agora a TVI decidiu apostar em Maria Botelho Moniz para estar à frente do 'Big Brother Verão'.

Pela primeira vez, a apresentadora é a cara de um reality show e preparou-se a rigor para o desafio, como mostrou o noivo, o piloto Pedro Bianchi Prata.

Ao publicar uma fotografia que captou de Maria Botelho Moniz a trabalhar em casa, longe de câmaras e de qualquer tipo de glamour, Pedro Bianchi Prata destacou o empenho da apresentadora neste novo passo da sua vida profissional. E não faltaram elogios, como seria de esperar.

"Esta foto foi tirada há uns dias. Já passava da meia-noite, e a casa estava em silêncio… menos a sala. A Maria estava ali, na mesma mesa de sempre, a preparar tudo para a estreia de hoje. Sem câmaras, sem maquilhagem, sem ninguém a ver — só ela, focada, a fazer aquilo que ama. Foi assim que ela sempre fez o caminho dela: Com respeito, com verdade, com muito trabalho. Nunca pediu palco. Esperou pela sua vez. E agora, finalmente, ela chegou", começou por escrever o piloto na legenda da referida fotografia de Maria Botelho Moniz.

A partilha foi feita no Instagram momentos antes de a apresentadora se estrear no 'Big Brother Verão', da TVI, na noite de segunda-feira, dia 30 de junho.

"Hoje [30 de junho] estreia o 'Big Brother Verão'. E vai ser apresentado por uma mulher que dá tudo — no que faz, no que sente, e em casa também. Porque mesmo depois de dias inteiros de preparação, ainda tem colo, ainda tem energia, ainda tem amor para dar ao nosso filho. Orgulho é pouco. Ela merece tudo o que está a viver. E mais ainda", disse ainda, mencionando o pequeno Vicente, de um ano, que é fruto desta relação.

Logo depois da partilha de Pedro Bianchi Prata, foram muitos os seguidores que reagiram na caixa de comentários. "A Maria merecia esta oportunidade já há muito tempo", escreveu uma seguidora. "Isso é amor!!! Bela dedicatória de amor", disse outra. "A Maria é uma profissional tão incrível! É um ser humano exemplar. A torcer para que o mundo lhe sorria muito", pode ainda ler-se entre as muitas mensagens.

Este 'Big Brother Verão' conta com vários nomes no que a concorrentes diz respeito, tendo entrado na 'casa mais vigiada do país' caras conhecidas como Luiza Abreu (irmã de Luciana Abreu), Marta Cruz, Manuel Melo, Catarina Miranda ou Daniela Ventura.