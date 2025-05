Com Cláudio Ramos longe do pequeno ecrã devido a "problemas de saúde", Maria Botelho Moniz é quem tem substituído o apresentador nas emissões especiais do 'Big Brother', que são transmitidas a seguir ao 'Jornal Nacional', da TVI.

Em casa, o noivo da apresentadora Pedro Bianchi Prata faz questão de a acompanhar e apoiar, como mostrou nas stories da sua página de Instragam.

O piloto tirou uma fotografia à televisão enquanto Maria Botelho Moniz estava no ar e publicou a imagem na rede social. Por sua vez, a apresentadora mostrou aos seus seguidores a partilha do companheiro, com quem tem em comum o filho Vicente.

© Instagram_mariabotelhomoniz

