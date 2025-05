Cláudio Ramos não esteve à frente da emissão especial do 'Big Brother', como é habitual, a seguir ao 'Jornal Nacional', da TVI.

Esta terça-feira, dia 27 de maio, a substituir o apresentador esteve Maria Botelho Moniz, que acabou por fazer um desabafo com o 'Big' depois de uma tensa conversa com Carolina Braga e antes de falar com Diogo Bordin. De recordar que o casal desentendeu-se.

"Ai 'Big', isto é um stress. Fico muito stressada... Agora vem o Diogo... Ainda para mais um romance aqui no meio, isto é muito difícil. Agora vem o Diogo...", comentou a apresentadora. Veja aqui.

