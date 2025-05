Cláudio Ramos recebeu esta quarta-feira, 21 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, representantes da Associação Sara Carreira a propósito da abertura das inscrições para jovens bolseiros.

A ocasião levou o comunicador a recordar um episódio especial que a sua filha, Leonor, viveu com a cantora, que morreu a 5 de dezembro de 2020.

"A minha filha era muito pequenina e era muito fã da Sara e do David. E um dia a Sara foi a Elvas e estava a jantar num restaurante, lembro-me de mandar uma mensagem à Fernanda e dizer: a minha filha está aqui e está muito envergonhada", começou por contar.

"A Sara que não tinha obrigação nenhuma de o fazer, estava na festa dela, no sítio dela, foi ter com a Leonor, tirar uma fotografia com ela, estar ali um bocadinho. Isso diz muito de uma miúda, tinha um coração muito bondoso", notou Cládio Ramos, lembrando com carinho a jovem cantora.

