Importa referir que o álcool afeta os homens e as mulheres de forma diferente, dado que as mulheres tendem a ter menor capacidade de metabolizar o álcool, comparativamente ao sexo masculino. A quantidade de álcool e de calorias em cada bebida é variável, devendo ser consumido dentro dos limites de padrões alimentares saudáveis.

De forma a quantificar o consumo de álcool criou-se o conceito de bebida standard ou padrão, através da qual é possível calcular a quantidade de álcool consumida diariamente ou semanalmente.

Embora as bebidas alcoólicas tenham diferentes graduações, os copos habitualmente mais usados para as diferentes bebidas têm quantidade idêntica de álcool o que corresponde a uma unidade bebida padrão com cerca de 10 a 12 g de álcool puro. Este facto permite fazer a quantificação por unidades de bebidas ingeridas, o que facilita os cálculos do total de bebidas consumidas.

Em Portugal a correspondência é a que se apresenta no quadro seguinte (aproximadamente):

No homem, entre os 18 e os 64 anos, a quantidade máxima diária recomendada é de duas bebidas padrão ou 20g de álcool puro. Após os 65 anos, a quantidade máxima diária recomendada reduz-se para uma bebida padrão ou 10g de álcool puro.

Na mulher a quantidade máxima diária recomendada é uma bebida padrão ou 10g de álcool puro em qualquer idade.

Algumas recomendações para uma quadra natalícia com prazer mas sem excessos:

Escolha a bebida que vai acompanhar as refeições natalícias Imponha limites de ingestão de bebidas alcoólicas Não beba com o estômago vazio, pois alimentar-se bem abranda a absorção de álcool Alterne as bebidas alcoólicas com água ou bebidas aromatizadas. A água ajuda a manter-se hidratado e abranda o consumo de álcool. Não faça misturas, inicie e termine preferencialmente com a mesma bebida Evite os brindes, este obriga a voltar a encher o copo e perder a noção da quantidade de bebida ingerida Conheça o teor de álcool das bebidas, ele varia de bebida para bebida Evite a ingestão de bebidas com alto teor alcoólico (whisky, gin, aguardente, vodka) Saiba a hora de parar e evite a tão temida ressaca

Os conselhos são do nutricionista Vítor Guerra das Farmácias Holon.