Daniel Oliveira já revelou o convidado do 'Alta Definição', da SIC, este sábado, dia 12 de julho. O apresentador conversou com Carlos Lopes, que "falou pela primeira vez do problema de saúde" com que foi diagnosticado.

Num vídeo que mostra um excerto da conversa entre o campeão olímpico e Daniel Oliveira, Carlos Lopes recordou: "Quando tive o cancro da boca, fui ao médico e acha que fiquei muito preocupado? Não fiquei! Se é para tirar, é para tirar e acabou. No dia em que fui fazer a operação, disse ao médico: 'Vamos lá tratar desta coisa. Quanto mais depressa, melhor'."

Nas mesma partilha, Carlos Lopes, de 78 anos, disse que, para si, "a vida é uma festa". "Nós às vezes é que complicamos", acrescentou, afirmando também que o cancro na boca não o assustou em "nada". "Já passei por tanta coisa, vou ter medo de quê?".

Carlos Alberto de Sousa Lopes, mais conhecido como Carlos Lopes, é natural de Viseu e nasceu em fevereiro de 1947. Foi um ex-atleta e campeão olímpico, dos melhores da sua geração e uma referência no que ao atletismo diz respeito.

Na entrevista ao 'Alta Definição', Carlos Lopes também recordou a sua carreira, confessando que "sempre sonhou ser campeão olímpico".

Carlos Lopes, recorde-se, foi quem trouxe a primeira medalhe de ouro olímpica para Portugal há 40 anos. O ex-atleta venceu a maratona dos Jogos de Los Angeles. Um prémio que chegou dias depois de ter sido atropelado.

Corria o ano de 1984 quando Carlos Lopes foi atropelado em Lisboa pelo comandante da TAP Lobato de Faria. Na altura, o ex-atleta achou que já não iria conseguir viajar até Los Angeles. No entanto, não só recuperou e seguiu viagem, como também se tornou no primeiro português a vencer uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Também já se tinha destacado com o segundo lugar na Maratona de 10.000 metros em Montreal, em 1976.

O percurso de Carlos Lopes levou a que recebesse quatro condecorações: Cavaleiro da Ordem do Infante D. Henrique (1977), Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1984), Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1984) e Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1985).

