Além de ter abordado o caso de Manuel Santana Lopes, Carolina Patrocínio também falou da família.

Ao recordar a separação dos pais quando tinha 11 anos, a apresentadora confessou que esse episódio da sua vida fez com que agora "lute pelo seu casamento".

"Não sei o dia de amanhã, mas sou muito pró-casamento. Sou muito de fazer as coisas funcionarem, de nunca dar por garantindo aquilo que eu e o Gonçalo construímos, de priorizar muito a nossa relação. Tenho a sorte de o Gonçalo ser um craque nisso porque ele põe-me em primeiro lugar em tudo, mesmo. Sou muito sortuda nisso", partilhou.

Carolina Patrocínio casou-se com Gonçalo Uva em 2013 e juntos são pais de quatro filhos: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

Questionada por Daniel Oliveira no 'Alta Definição', da SIC, sobre se ser mãe de meninas é diferente de ser mãe de um rapaz, a apresentadora admitiu que "o que muda não é ele ser um rapaz".

"O que muda é eu saber que ele é o meu último filho. Sou mais permissiva com ele. É horrível porque elas [filhas mais velhas] têm noção disso. As exigências que são feitas a elas, disfarço um bocadinho com ele. Não é por ele ser rapaz, é por eu achar que vou prolongar o lado bebé mais tempo", explicou.

"O Gonçalo chateia-me muito nesse campo. As poucas discussões que temos é com o Eduardo. Não é que eu o proteja, mas deixo passar. Às meninas não deixo", disse ainda.

Leia Também: Carolina Patrocínio revela como descobriu burla de Manuel Santana Lopes