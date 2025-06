Angélico Vieira tinha apenas 28 anos quando morreu na sequência de um grave acidente na A1, perto de Estarreja, na madrugada de 25 de junho. O músico dos D'ZRT acabou por não resistir aos ferimentos.

A 28 de junho de 2011, o mundo artístico ficou de luto após a morte de Angélico Vieira. Na madrugada de 25 de junho, o músico, apenas com 28 anos na altura, teve um grave acidente de viação na A1, perto de Estarreja, que o deixou em coma. Apesar dos esforços dos médicos do Hospital de Santo António, o artista acabaria por falecer no dia 28 de junho, deixando uma eterna saudade. A homenagem de Edmundo Vieira Esta semana, no dia 25 de junho, Edmundo Vieira - que trabalhou lado a lado com Angélico Vieira na série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar' bem como na banda D'ZRT - lançou um tema dedicado ao amigo. "Há 14 anos, neste dia, recebi a notícia de um acidente que mudaria a minha vida. Desde então que trago sempre comigo", escreveu numa partilha nas redes sociais, aproveitando para revelar que escreveu uma música em homenagem a Angélico, intitulada 'Saudade', e que ficará disponível em breve, não revelando a data em concreto.

A (discreta) homenagem de Rita Pereira

Rita Pereira, que manteve um relacionamento com Angélico Vieira durante cinco anos, e que terminou em 2009, não deixou a data passar em branco na sua página de Instagram, onde é seguida por 1,5 milhões de pessoas.

Sem palavras, a artista, de 43 anos, fez a partilha de um coração branco, num fundo negro.

O julgamento após a morte de Angélico Vieira

O acidente acabou por ir a julgamento, com o dono de um stand da Póvoa de Varzim e a sua ex-mulher a serem condenados a dois anos de prisão, em 2019, pela falsificação do contrato de compra e venda do carro que Angélico Vieira conduzia na fatídica noite. Os dois condenados optaram por doar 5 mil euros a duas instituições de maneira a evitar a prisão nesses dois anos.

O tribunal de Matosinhos deu, à época, razão à mãe de Angélico Vieira, Filomena Vieira, e ao Ministério Público que avançaram com a tese que os dois arguidos teriam forjado documentos após a morte do músico, de maneira a evitar qualquer responsabilidade que, eventualmente, recaísse sobre a empresa, detida por ambos, pelo empréstimo do veículo sem seguro.

Na perspetiva de Filomena, o automóvel emprestado ao filho - em troca de outras duas viaturas - estava em mau estado, sendo que este nunca teve intenção de comprar o veículo (informação atestada por Rita Pereira, que depôs em tribunal).

Para além da multa de 24 mil euros que a empresa dos arguidos teve de pagar, a mulher foi obrigada a pagar uma indemnização à mãe de Angélico no valor das duas viaturas que este teria dado ao stand para comercialização (em troca do carro que conduzia).

Para além de Angélico, também Hélio Filipe, que seguia na viatura, perdeu a vida no acidente. Os outros dois ocupantes, Armanda Leite e Hugo Pinto, ficaram com ferimentos.

A causa do acidente

O acidente aconteceu por causa do rebentamento de um pneu que fez com que Angélico Vieira, que ia ao volante do veículo de alta cilindrada, perdesse o controlo do mesmo. Ao contrário do que chegou a ser dito na altura, tanto Angélico, assim como o passageiro que seguia no 'pendura', usavam cinto de segurança.

