Pedro Benevides, conhecido jornalista da TVI, teve um problema de saúde que o levou para o hospital. O comunicador descreveu aquilo por que passou numa partilha que fez este sábado, dia 28 de junho, na sua página de Instagram. Na publicação, Benevides destaca uma fotografia na qual surge de cadeira de rodas, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, bem como um vídeo de um exame feito ao seu olho esquerdo.

Leia de seguida o relato completo do jornalista:

"Do inferno ao paraíso possível, as minhas 18 horas no Hospital de Santa Maria:

Quinta, ao fim da tarde. Vómitos, tonturas, desequilíbrio a andar. Chamada para o SNS24. Ambulância. Urgências, pulseira amarela, primeiro despiste de suspeitas de AVC.

Entro na sala dos 'amarelos' e desço ao inferno de que tanto falei nas notícias, sem o conhecer de perto. Gritos. Idosos que caem das macas. Acompanhantes a prestar cuidados a estranhos porque faltava outro apoio. E a impotência — a de quem espera e a de quem trabalha com tão pouco para tantos.

O tempo custa a passar. Faltam profissionais. Faltam condições. E sobra cansaço, revolta e um sistema à beira do colapso. Mas ali estão eles: médicos, enfermeiros e auxiliares a aguentar o barco no meio da tempestade — insultados, esgotados, mas ainda de pé.

E antes que este olhar pareça o de um privilegiado, quero esclarecer que sou frequentador do SNS. As minhas 3 filhas nasceram nele. Sempre fui bem tratado no centro de saúde. E sei que o privado também já não dá resposta a tudo.

Felizmente, não era AVC. Era o ouvido interno — inflamação do nervo vestibular, responsável pelo equilíbrio. Na segunda imagem vê-se o vídeo do meu olho perdido na escuridão.

Quando passo para otorrino, o cenário muda. Corredores calmos, equipa incansável, mais exames e fisioterapia para reaprender a andar - literalmente, reaprender a andar e a mexer os olhos e a movimentar a cabeça, enquanto esta estranheza for o meu normal.

18 horas. Saí de lá com medicação, cuidados, plano de recuperação e uma bússola interna a precisar de realinhamento.

Agora em casa, não tenho dúvidas: o SNS tem de mudar, urgentemente. E mesmo assim - imperfeito, exausto, mas incrivelmente humano -, continua a ser um porto seguro".

Desde logo, várias caras conhecidas, como foi o caso de Maria Botelho Moniz, Susana Dias Ramos, Inês Simões e Sara Sousa Pinto fizeram questão de desejar as melhoras a Pedro Benevides.