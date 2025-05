O grande convidado de Manuel Luís Goucha no programa desta quarta-feira, 7 de maio, foi Pedro Benevides. O apresentador aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho do jornalista e a forma como este transmite as notícias aos telespectadores.

"Quero que sintam que estou a conversar com elas, sem ser uma coisa artificial e dentro dos parâmetros que temos", disse o jornalista ao comentar a sua forma de trabalhar.

"É isso que acho que distingue o teu trabalho. (..) Isto é contar, chamar para a notícia o espectador, fazer dele cúmplice", analisou Goucha.

Veja aqui o momento.

