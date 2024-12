Pedro Benevides foi um dos convidados do programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 17 de dezembro, para falar sobre as suas tradições de Natal. Nesta ocasião, o jornalista partilhou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos um presente que deu a um tio - deixando a apresentadora de 'boca aberta'.

"Havia um tio que tem tudo e, cada vez que calhava num sorteio dar ao tio Frederico, era sempre um drama...", começa por contar.

"Fui pelo risco e decidi dar-lhe uma coisa que sabia que ele não tinha: umas formigas gigantes africanas cobertas de chocolate belga e uma vodka de escorpião", revela.

"Tudo aquilo era lindo. Ele olhou para aquilo e no momento em que ele ia abrir o presente pensei: 'se calhar pensei isto mal, vai ser épico, mas no mau sentido'. Ele adorou o presente, tivemos um jantar só para provar as formigas", contou, notando que a experiência foi "espetacular".

Veja o momento.

Leia Também: Já são conhecidos os nomeados de 'Secret Story'