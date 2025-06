Rob Kardashian apareceu recentemente nas redes sociais da irmã Kim e deixou os fãs surpreendidos e felizes.

O empresário, de 38 anos, era presença assídua nas vidas públicas do clã Kardashian mas, nos últimos anos, o irmão mais novo das socialites optou por se retirar dos holofotes e tudo devido à sua saúde mental.

Rob Kardashian é o filho mais novo de Kris Jenner e Robert Kardashian, que morreu em 2003. Estudou Gestão na Universidade do Sul da Califórnia dos Estados Unidos sendo, por isso, a par de Kourtney, o único que seguiu a vida académica comum.

A relação com as irmãs sempre foi próxima, apesar de no programa da família, 'Keeping Up With The Kardashians' existir, por vezes, alguma tensão. Khlóe era a mais próxima já que chegaram mesmo a morar juntos quando esta foi casada com Lamar Odom, de quem Rob era muito amigo.

Numa entrevista recente, a empresária revelou mesmo que, apesar dele estar mais afastado do mundo do entretenimento, "todos moram no mesmo condomínio fechado".

Ja a irmã mais velha, Kourtney, deu uma entrevista em dezembro de 2024 onde falou do vínculo que os une.

"Sinto profundamente o que ele sente — as dificuldades que ele enfrenta, ou simplesmente o desejo de ficar longe do público, e a sensação de que não se encaixa ou que está a ser julgado pela aparência", referiu Kourtney.

Então, o que aconteceu a Rob Kardashian?

A verdade é que Rob enfrentou vários problemas de sáude. Depressão, compulsão alimentar e a diabetes complicaram a vida do jovem que ficou sempre na sombra das irmãs. Robert teve alguns negócios que não vingaram e a gota de água foi a relação cheia de altos e baixos com Blac Chyna, de quem tem uma filha, Dream Kardashian, de oito anos.

Os dois chegaram a ir a tribunal com acusações de agressões de parte a parte. Tudo isto o desgastou e fez com que ganhasse ainda mais peso, ficando, por isso, cada vez mais afastado da vida pública.

Nas redes sociais, a última publicação do jovem data de 5 de novembro de 2024, quando desejou os parabéns à sua mãe, Kris Jenner, pelo seu 69.º aniversário. Ao contrário das irmãs, Rob partilha muito pouco da sua vida privada, dando mais destaque à pequena Dream.

Este ano, Khlóe deu uma entrevista no evento 'Hulu’s Get Real House', onde se mostrou esperançosa no regresso do irmão aos ecrãs.

"Eu tenho fé de que, em breve, ele estará de volta ao programa", revelou, acrescentado elogios ao seu irmão 'favorito'. "Ele é literalmente o melhor pai que eu conheço. Estou muito orgulhosa da pessoa que ele se está a tornar".

Da família Kardashian/Jenner fazem ainda parte Kendall Jenner e Kylie Jenner, fruto da relação de Kris Jenner e Bruce Jenner (hoje em dia Caitlyn Jenner).

Veja, abaixo, a última foto em que Rob apareceu.

