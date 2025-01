A 6.ª temporada de 'The Kardashians' traz surpresas inesperadas para o clã Kardashian. No final do trailer, que foi divulgado recentemente, Khloé Kardashian confessa: "Sinceramente, acho que o momento certo é tudo".

"Não vão acreditar com quem me encontrei", brinca Khloé com a irmã Kim Kardashian e a mãe Kris Jenner.

"Quem?", questionou Kim Kardashian enquanto se pode ver o pé de um homem a sair de um carro.

"Isso é uma loucura", reage Kim antes de aparecer imagens de Lamar Odom a entrar na casa de alguém com um ramo de rosas vermelhas.

Apesar da surpresa de Kim, a mãe Kris Jenner comenta: "Este era o amor da vida dela".

