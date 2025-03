Esta segunda-feira, 17 de março, Robert Kardashian, filho mais novo de Kris Jenner, completa 39 anos de vida.

A mãe das Kardashians não deixou passar o dia em branco e partilhou um carrossel de fotografias recentes e antigas do filho, atualmente empresário.

A acompanhar as imagens, Kris escreveu ainda uma sentida mensagem.

"Feliz aniversário para o meu incrível filho Rob! És uma bênção e uma alegria na minha vida. Agradeço a Deus por ele me ter escolhido para ser tua mãe. És um pai, filho, irmão, tio, neto e melhor amigo incrível, e guardo com carinho cada memória que fizemos. Hoje celebramos-te. Amo-te muito", pode ler-se.

Clique na galeria para ver as imagens partilhadas por Kris Jenner.

Robert Arthur Kardashian é conhecido por ser membro de uma das famílias mais famosas e pelas participações no programa 'Keeping Up with the Kardashians', que relatam o dia a dia da família Kardashian. É o filho mais novo de Kris Jenner e Robert Kardashian, falecido em 2003.

Leia Também: Kim Kardashian 'viaja' ao passado e partilha fotografias de 1991