A defesa de Kim Kardashian pelos irmãos Menendez tem raízes bem profundas.

Durante a estreia da sexta temporada de 'The Kardashians', Kim disse à sua família que a próxima edição da antologia 'Monsters', de Ryan Murphy, exploraria a história do assassinato dos pais pelos irmãos Menendez em 1989. Esta informação trouxe à tona uma história surpreendente de Kris Jenner.

"Ó meu Deus. Sabias que eu conheci esses jovens? Nos anos 80?", rematou Kris.

Kourtney então perguntou se Kris conhecia os pais dos irmãos, Kitty e Jose, e a mãe esclareceu: "Não. Eu conheci as crianças, porque o Erik costumava vir jogar ténis com o teu pai nos fins de semana".

Kim relatou então que se lembrava do seu pai, Robert Kardashian, que morreu em 2003, "falar sobre o caso" dos Menendez.

"O julgamento, acho eu, começou quando eu tinha uns 13 anos, então havia casos importantes sobre os quais eu adorava conversar com o meu pai, e esse foi um deles", explicou.

Recorde-se que desde o lançamento, em setembro de 2024, da séria 'Murphy's Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story' na Netflix, houve um ressurgimento do interesse no caso dos irmãos Menendez e uma certa pressão para que eles sejam sentenciados novamente, já que estão presos sem liberdade condicional desde 1996.

