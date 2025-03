Kris Jenner 'agitou' as redes sociais ao mostrar-se com um visual muito diferente daquele a que nos acostumou, e que a levou a ser confundida com a filha Kim Kardashian.

Numa série de fotografias que publicou na sua página de Instagram, a matriarca do clã Kardashian/Jenner pode ser vista com um um visual idêntico ao que tinha sido adotado anteriormente pela filha, Kim Kardashian, mais precisamente no LACMA Art + Film Gala 2024, em novembro. Veja na galeria.

Veja abaixo a publicação de Kris Jenner onde mostra o referido visual, tendo juntando ainda fotografias das filhas Kim e Khloé Kardashian.

