Atualmente a desfrutar de umas férias, João Paulo Sousa não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um bonito retrato no qual posa com a mulher Adriana Gomes e o filho de ambos, o pequeno Leonardo.

Na publicação em questão, o apresentador da SIC fala do seu relacionamento e do enorme orgulho que sente da família que construiu ao lado da companheira ao longos dos últimos 20 anos de relação.

"O que vês nesta foto? Eu vejo, o meu maior sucesso: a minha família! O que pouca gente sabe é que isto é uma herança do meu avô!", começa por dizer.

"Ouvi o meu avô lamentar muitas vezes não ter dinheiro para 'me ajudar na vida'. Era uma coisa que ouvia muito, como seria diferente a vida 'se tivéssemos dinheiro'! Foquei-me nisso durante anos. Talvez por isso aos 12 anos tenha feito o meu primeiro trabalho de verão: ir para as obras! Seguiram-se: a fábrica de tijolo, apanhar fruta, agência funerária, e até fui responsável do salão de jogos da minha escola nas horas vagas em troca de senhas do almoço", recorda.

"Mas desde os 16 anos ao meu lado, nos altos e baixo da vida e do saldo bancário, está a Adriana. Hoje, a minha mulher. A mãe do nosso filho. A grande responsável por me fazer ver que o meu avô me deixou uma herança enorme: mostrou-me como amar e respeitar uma mulher!", continua.

"Nesta foto está a superação de todos os altos e baixo que uma relação tem. Porque o único verbo de sucesso que conheço numa relação é o verbo 'construir'… Curiosamente vejo muitas pessoas focadas no verbo 'encontrar'.

Talvez seja sorte. Mas nunca fui adepto de esperar por ela. Fui ensinado a trabalhar para conquistar o que quero e ir trabalhar para 'saber o que custa a vida'. E trabalhamos muito os dois para chegar a este 20 anos de relação! Individualmente e em conjunto!", realça.

"E eu nem quero pensar no trabalho que ainda falta fazer para educar este menino de dois anos e meio. Mas não vou pensar nisso agora. Agora estou de férias. Também é isso que está nesta foto: uma família de férias!", termina.

Recorde-se que João Paulo Sousa e Adriana Gomes trocaram alianças em 2016. Leonardo veio ao mundo em fevereiro de 2023.

Para além de trabalhar na SIC enquanto apresentador, este também apresenta um podcast na rádio Comercial intitulado 'Isso é Psicológico'.

