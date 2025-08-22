Viajar com animais de estimação é possível em oito hotéis sob gestão da Amazing Evolution. As unidades hoteleiras, localizadas em diferentes pontos do país, apresentam regras próprias e suplementos por noite para receber os animais.

Em Lisboa, o Czar Lisbon Hotel, situado na Avenida Almirante Reis, aceita animais treinados até 20 kg, mediante um suplemento de 25€/noite. Cães-guia são aceites sem custos adicionais. O preço de alojamento começa nos 80€.

No Alentejo, o Sleep & Nature Hotel & Spa, em Lavre, recebe cães até 10 kg com suplemento de 30€/noite, disponibilizando comedouro, bebedouro, tapete e sacos higiénicos. O valor da estadia inicia-se em 132€. Ainda no Alentejo, em Alcácer do Sal, a Casa das Cegonhas integra também este roteiro, com estadias a partir de 93€, em ambiente rural.

Na região litoral, o Monte da Bemposta, em Porto Covo, permite um animal por estúdio, até 20 kg, mediante suplemento de 30 €/noite, com preços de alojamento a partir de 151€. No mesmo concelho, o Monte do Cerro aceita um animal de estimação sem limite de peso, com suplemento de 20 €/noite, e valores de estadia a partir de 137 €.

No Algarve, o White Shell Beach Villas, em Porches, recebe até dois animais de companhia, até 20 kg cada, mediante suplemento de 25€/noite. O valor base da estadia é de 175€. Também no Algarve, o Algarve Race Resort, em Portimão, aceita até dois animais até 10 kg, com suplemento de 25€/noite cada, e preços desde 77€.

Na Ericeira, o You and the Sea permite até dois animais, até 30 kg cada, mediante suplemento de 30 €/noite. O hotel disponibiliza cama, tigelas, biscoito, brinquedo e sacos higiénicos. O valor de alojamento começa nos 178€.