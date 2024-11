Entre as imagens, a celebridade posou com os quatro filhos e com a mãe, Kris Jenner, todos vestidos de igual com um pijama especial.

Kim Kardashian destacou na sua página de Instagram alguns adoráveis momentos em família. Na segunda-feira, dia 18 de novembro, a celebridade publicou um conjunto de imagens na rede social, destacando-se entre elas uma fotografia em que aparece com os quatro filhos - North, de 11 anos, Saint, de 8, Chicago, de 6, e Psalm, de 5 - e a mãe Kris Jenner. Na referida foto, destaca-se, todos aparecem vestidos de igual - um pijama composto por calças e camisola repleto de imagens de Kris Jenner. De acordo com a People, a imagem foi captada no aniversário da matriarca do clã Kardashian/Jenner quando completou 69 anos, no dia 5 de novembro. Leia Também: Kim Kardashian ou Kylie Jenner? Fãs notam semelhanças em nova campanha