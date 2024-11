Kim Kardashian falou sem medos da mãe, Kris Jenner, no podcast 'What in the Winkler?!' da iHeartRadio. O episódio saiu esta quarta-feira, 13 de novembro.

A cofundadora da 'SKIMS', atualmente com 44 anos, abriu-se para com a apresentadora, Zoe Winkler, e falou do papel da mãe enquanto avó dos seus quatro filhos: North, Chicago, Saint e Psalm.

Durante a conversa, Kim Kardashian revelou a coisa "frustrante" que Kris Jenner faz quando cuida dos netos.

"Esta é a única coisa realmente frustrante que a minha mãe faz", começou por dizer. "Ela sempre foi muito crítica no que tocava a lanches e a doces... Mas a casa dela tem todo o tipo de gelados e bolachas! É como o paraíso das crianças".

Kris Jenner comemorou recentemente seu 69.º aniversário no dia 5 de novembro. Na conversa, Kardashian relembrou um exemplo deste 'julgamento' por parte da sua mãe.

"Ela convidou-nos para ir ter a sua casa e o meu filho foi até ao frigorífico para comer. Como era o aniversário dela, havia bolo. Mas ele disse-me: 'Não quero bolo, quero gelado'", descreveu.

"A minha mãe viu e disse-me: 'Olha para ele, está a comer gelado'. Eu fiquei do género: 'Quer dizer, tu é que tens o gelado em casa e estás a julgar-me a mim?'. A minha mãe julga-me, porque eu deixo que os meus filhos comam o gelado que ela tem em casa", concluiu.

Leia Também: Kim Kardashian usa joia da Princesa Diana… em decote pronunciado