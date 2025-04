Rumer Willis partilhou curiosidades sobre o seu relacionamento com as irmãs, Scout, de 33 anos, e Tallulah, de 31, e com a mãe, Demi Moore.

Ao falar da filha, Louetta, que vai fazer dois anos no dia 18 de abril, e que é fruto da relação terminada com Derek Richard Thomas, Rumer, de 36 anos, disse: "Sinceramente, espero que a Lou ainda durma na cama comigo quando tiver a minha idade. Ainda durmo na cama com a minha mãe e não acho isso estranho."

Recorde-se que Rumer é a filha mais velha do ex-casal Demi Moore e Bruce Willis.

"Esta é exatamente o tipo de casa em que cresci. As pessoas podem achar isto louco e estranho, mas eu não acho", comentou ainda, isto após partilhar no podcast 'What in the Winkler' que ela e as suas irmãs "ainda tomam banho juntas".

Leia Também: Filha de Rumer Willis desfruta da companhia das tias mais novas