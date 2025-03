Emma Heming Willis, mãe das pequenas Mabel Ray, de 12 anos, e Evelyn Penn, de dez, publicou no Instagram, no domingo, 23 de março, uma carinhosa fotografia que mostra as meninas com Louetta, de 23 meses.

"Tia Mabel e tia Evelyn", escreveu Emma Heming Willis na legenda da fotografia em que podemos ver Louetta entre as meninas.

De recordar que Louetta é filha de Rumer Willis, de 36 anos, e do ex-namorado Derek Richard Thomas.

Mabel Ray e Evelyn Penn são fruto do casamento de Emma com Bruce Willis. O ator, de 70 anos, é também pai de Rumer, Scout, de 33 anos, e Tallulah, de 31, do casamento anterior com Demi Moore.

© Instagram_emmahemingwillis

