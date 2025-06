Ao homenagear o companheiro e pai das filhas, Bruce Willis, Emma Heming Willis partilhou um desabafo sobre como é difícil celebrar datas simbólicas depois de o ator ter sido diagnosticado com demência.

Emma assinalou na sua página de Instagram o Dia do Pai, que nos EUA se celebrou no domingo, dia 15 de junho, e começou por escrever: "Feliz Dia do Pai para todos os pais que vivem com alguma doença, que se mostram como podem e aos filhos que estão presentes. O que o Bruce ensina às nossas meninas vai muito além das palavras. Resiliência, amor incondicional e força silenciosa de simplesmente estar presente."

"Esta foto diz muito. O amor aprofunda-se. Ele adapta-se. Ele permanece, mesmo quando tudo muda. Mas, para ser justa comigo mesma, estes dias simbólicos mexem muito. Hoje estou profundamente triste. Gostava que as coisas fossem diferentes para ele e mais leves para a nossa família. Como dizem na nossa comunidade de DFT: 'É o que é'", acrescentou, explicando que tal 'ensinamento' lhe "dá estabilidade e ajuda-a a aceitar e a não lutar contra isso".

Veja a publicação na íntegra:

De recordar que Emma e Bruce Willis são pais de Mabel Ray Willis, de 13 anos, e Evelyn Penn Willis, de 11. O ator é também pai de Rumer Glenn Willis, de 36 anos, Scout LaRue Willis, de 33, e Tallulah Belle Willis, de 31, fruto do casamento anterior com Demi Moore.

