Emma Heming Willis completou 47 anos na quarta-feira, dia 18 de junho, e celebrou a data na companhia de Demi Moore, ex-mulher do marido Bruce Willis.

Numa publicação que Emma Heming Willis fez na sua página de Instagram, onde aparece junto de alguns convidados especiais, podemos ver Demi Moore e ainda a filha mais velha da atriz com Bruce, Rumer Willis.

Na fotografia que pode ver na publicação abaixo, a filha de Rumer, Louetta Isley, de dois anos, também está presente junto das filhas de Emma com Bruce, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11.

"Nas últimas semanas, fui cercada de muito amor no meu aniversário. Do Bruce, das nossas meninas, da minha mãe, da minha família e de amigos queridos. Sinto o amor e o apoio deles que me sustentam de uma maneira que as palavras nem sempre conseguem expressar. Obrigada a todos os que me enviaram votos de um feliz aniversário. Senti verdadeiramente a gentileza constante de todos e sou grata. Tive um dia lindo", escreveu Emma Heming Willis na legenda da partilha.

Demi Moore, recorde-se, casou-se com Bruce Willis em novembro de 1987 e divorciaram-se em outubro de 2000. O ex-casal tem três filhas em comum, Rumer, de 36 anos, Scout, de 32, e Tallulah, de 30. Apesar de estarem separados, os atores não deixaram que o fim da relação amorosa afetasse a família e manteve-se unido ao longo destes anos.

Bruce Willis voltou a dar o nó anos mais tarde, em 2009, com Emma Heming Willis. Juntos foram pais de Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11.

Com o passar do tempo, a relação de Demi e Emma tornou-se num respeito mútuo e uma amizade notória aos olhos púbicos. Aliás, Demi continua a marcar presença em eventos importantes da família.

A união da família perante a doença de Bruce Willis

Numa altura em que a família sofre com a doença de Bruce Willis, que foi diagnosticado com afasia em 2022 e, mais tarde, com demência frontotemporal (em 2023), Emma e Demi têm-se unido, assim como as filhas mais velhas do ator fazem questão de estar presentes.

Afastado da representação e dos olhares públicos, a família de Bruce Willis tem vindo a atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde através de emotivas mensagens que vão partilhando nas redes sociais, como aconteceu no Dia do Pai, que foi celebrado nos EUA no dia 15 de junho.

Ao assinalar a data, Rumer confessou: "Queria ter-te feito mais perguntas enquanto ainda podias falar-me sobre tudo. Mas sei que não querias que ficasse triste hoje, por isso vou tentar ficar apenas grata, lembrar-me a mim mesma o quão sortuda sou por seres meu pai e por ainda estares comigo, e ainda poder abraçar-te, beijar-te, beijar-te na bochecha e acariciar a tua cabeça."