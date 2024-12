"17 anos de nós". Foi com estas palavras que Emma Heming Willis começou a emotiva publicação que fez na sua página de Instagram este domingo, dia 29 de dezembro, onde assinala a data especial e reflete sobre estes últimos tempos.

"Os aniversários costumavam trazer excitação, agora, sendo honesta, agitam todos os sentimentos, deixam um peso no coração e um buraco no estômago. Dou-me 30 minutos para questionar 'porquê ele, porquê nós', para sentir a raiva e a tristeza. Mas depois 'sacudo' e retomo ao que é. E o que é... é amor incondicional", desabafou a mulher do ator Bruce Willis.

"Faria tudo de novo num piscar de olhos", afirmou, por fim, tendo acrescentado à publicação uma fotografia de ambos.

De recordar que foi em 2022 que a família de Bruce Willis revelou que o ator foi diagnosticado com afasia. No ano seguinte receberam um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal.

O ator é pai de Rumer, de 36 anos, Scout, de 33, e Tallulah, de 30, fruto do casamento anterior com Demi Moore. Bruce é ainda pai de Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10, da união com Emma Heming Willis.

Leia Também: Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, está noiva