Além das filhas mais velhas, Bruce Willis também recebeu uma carinhosa mensagem da ex-mulher no dia do seu aniversário.

O ator completou 70 anos na quarta-feira, dia 19 de março, e a antiga companheira fez uma publicação no Instagram onde mostra várias fotografias do ator, incluindo com as filhas de ambos e com a própria Demi.

"Feliz aniversário, BW! Amamos-te", escreveu na legenda das imagens.

De recordar que Demi e Bruce divorciaram-se em 2000 depois de terem estado casados durante 13 anos. Juntos são pais de Rumer, de 36 anos, Scout, de 33, e Tallulah, de 31.

O ator encontra-se atualmente casado com Emma Heming Willis, com quem deu o nó em 2009, e juntos são pais de Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10.

O ator afastou-se da carreira no mundo da representação em 2022, depois de ter sido diagnosticado com afasia. Mais tarde, em 2023, recebeu um outro diagnóstico, estando a sofrer de demência frontotemporal.

