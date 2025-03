Bruce Willis completa 70 anos esta quarta-feira, 19 de março.

As suas três filhas, Scout, Rumer e Tallulah, frutos do seu ex-relacionamento com Demi Moore, não deixaram passar a data em branco e partilharam sentidas homenagens nas redes sociais.

Scout Willis declarou-se ao pai, que foi diagnosticado com demência em 2023, agradecendo-lhe por a "inspirar todos os dias".

"Chorei muito esta manhã, porque 'sou má pessoa' e o luto não é linear. A dor é o preço que pago por sentir este amor em profundidade, mas eu nunca deitaria a minha dor fora", começou por escrever.

"Estou em Nashville a gravar um disco neste momento e estou tão profundamente ciente de que a música que faço é o resultado direto da educação musical que o meu pai garantiu que tivesse, porque era a sua alegria absoluta poder partilhar o que ele amava comigo".

Por seu turno, Rumer partilhou um vídeo no qual Bruce Willis dança com a ex-mulher, Demi Moore, quando os dois ficaram em quarentena com as filhas durante a pandemia de COVID-19. "Para o rei... Amo-te. Feliz 70.º aniversário pai”, escreveu apenas.

Tallulah Willis também dedicou uma emocionante mensagem a Bruce no Instagram, com uma fotografia dos dois.

"Ele é um homem do espaço, um herói com um distintivo, um detetive atrevido com brincadeiras sem igual - e tem sido um privilégio testemunhar todos estes diferentes personagens vividos e gravados na história por causa da sua alma e espírito inatos", começou por escrever, fazendo referência às várias personagens que Bruce Willis interpretou antes de se aposentar.

"Mas na verdade, este é o meu pai. Durante toda a minha infância perguntaram-me como era ter o Bruce Willis como pai. Ele é uma pessoa, um homem, um filho, um jovem de Jersey que ganhou a lotaria da vida por um golpe de sorte que nem ele consegue explicar [...] Tenho um orgulho maldito de ser a Tallulah Belle Bruce Willis", concluiu.

Numa outra partilha, Tallualah publicou uma fotografia deste dia especial e na qual surge Demi Moore. "Feliz 70.ª para o meu homem favorito. Amo a minha família", escreveu.

Recorde-se que, em março de 2022, a família de Bruce Willis revelou que o ator tinha afasia que afetava a sua capacidade de comunicação. Em fevereiro de 2023, a situação agravou-se e o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa incurável e que afeta tanto a linguagem, como a personalidade.

Bruce Willis é casado atualmente com Emma Heming, com quem tem mais duas filhas: as pequenas Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10.

Leia Também: Rumer Willis fala do estado de saúde do pai e destaca união familiar