Esta quinta-feira, 28 de novembro, milhões de famílias norte-americanas reuniram-se para celebrar o Dia de Ação de Graças.

Uma delas foi Bruce Willis, que esteve na companhia das filhas Tallulah e Scout, conforme se pode ver em partilhas feitas por ambas no Instagram.

"Melhor pai de sempre", escreveu, acrescentando "grata" na descrição.

Willis, recorde-se, é pai de Rumer, de 36 anos, Scout, de 33, e Tallulah, de 30, que nasceram do anterior relacionamento com Demi Moore. Já Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10, nasceram do atual casamento com Emma Heming Willis.

Em 2023, recorde-se, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, razão que o levou a terminar a sua carreira de ator.

