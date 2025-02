Rumer Willis fez raros comentários sobre o estado de saúde do pai, Bruce, que foi diagnosticado com demência frontotemporal.

A filha do ator e de Demi Moore esteve no 'Loose Women' e partilhou que o pai "está ótimo". "Acho que, obviamente, como muitas pessoas na Califórnia, o que todos temos mais medo é lidar com os incêndios e ter a certeza que está tudo bem", acrescentou.

Durante a conversa, Rumer destacou a união familiar. "Como a minha família é muito unida, acho que o mais bonito é a maneira como nos unimos, é adorável. Somos realmente um", disse.

Recordando o fim do casamento dos pais, desabafou: "Acho que a coisa pela qual sou mais grata é que, mesmo quando eles se separaram, criaram uma base tão linda. Nunca senti que tinha de escolher um deles, nunca disseram nada um contra o outro. Éramos uma família e continuamos a sê-lo. Não importa o que aconteça. Não só senti que isso me preparou para ter uma base linda na minha vida, mas agora, que estou a trabalhar na guarda partilhada também, sinto uma profunda gratidão pelo exemplo que eles deram."

De recordar que Bruce Willis e Demi Moore estiveram casados entre 1987 e 2000. Além de Rumer, de 36 anos, o ex-casal tem ainda em comum as filhas Scout, de 33, e Tallulah, de 30. Bruce é também pai de Mabel e Evelyn, filhas mais novas, fruto do atual casamento com Emma Heming.

