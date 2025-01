Depois de ter sido filmado a cumprimentar e a agradecer às autoridades perante os incêndios em Los Angeles, Bruce Willis foi novamente fotografado. Desta vez por paparazzi.

De acordo com o Daily Mail, o ator, de 69 anos, foi fotografado dentro de um carro preto, na quinta-feira, em Los Angeles, mas não estava a conduzir.

Com um boné preto dos New York Yankees, a janela do carro um pouco aberta, permitindo ver a sua cara, é assim que o artista surge nas imagens que já chegaram às redes sociais.

De recordar que o ator tem estado afastado dos olhares públicos depois de ter sido obrigado a abandonar a carreira no mundo da representação, isto porque foi diagnosticado com demência frontotemporal.

