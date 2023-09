Afeta cerca de 90% da população adulta e é bastante incomodativo. Falamos do herpes, uma doença viral causada pelo Vírus Herpes Simplex (HSV), que se manifesta através de pequenos agregados de bolhas/vesículas em várias áreas do corpo. A verdade é que as infeções causadas por este vírus são muito comuns e recorrentes. Mas falemos de um tipo de herpes em particular: o labial.

Existem dois tipos de HSV: o HSV-1, que geralmente causa herpes labial e intraoral e o HSV-2, frequentemente associado ao herpes genital. Seja qual for o tipo, este pode ser reativado ao longo da vida por múltiplos estímulos, como a luz solar, febre, trauma, stress ou outras infeções. Mas sabia que se estiver com a lesão de herpes labial ativa, deve adiar a sua consulta com o médico dentista?

Comecemos primeiro por explicar as diferentes fases de evolução do herpes labial/intraoral. Num primeiro momento existe uma sensação de formigueiro, irritação e dor. Começam-se depois a formar vesículas/bolhas agrupadas, que contêm líquido viral. Ao rebentarem, formam úlceras dolorosas. Com o decorrer dos dias começam a secar, formando crostas (no caso do herpes intra-oral esta fase não ocorre devido à humidade da cavidade oral), acabando eventualmente por cicatrizar. A fase de maior contágio acontece quando as lesões rebentam, porém são contagiosas desde os primeiros sintomas até estarem totalmente cicatrizadas. E este é o principal motivo pelo qual deve adiar a sua consulta com o médico dentista ou higienista oral.

Durante a consulta é possível que as vesículas/bolhas rebentem. Como são usados instrumentos que geram aerossóis, a dispersão destas gotículas de água pode disseminar o vírus, proporcionando aquilo que é o menos desejado: o contágio de outras áreas da pele, nariz e olhos. Neste último caso importa destacar que o herpes ocular pode mesmo causar complicações graves.

Por este motivo, no Instituto de Implantologia, dizemos sempre aos nossos pacientes que caso este esteja com herpes labial, deve explicá-lo ao seu médico dentista ou higienista e adiar qualquer tipo de consulta de saúde oral.

O HSV pode ser transmitido através do contato com lesões ulcerativas ativas, de secreções como a saliva ou sangue de pacientes portadores ou pelo contacto com um objeto manuseado por alguém infetado com o vírus.

Um artigo de Inês Agostinho, Higienista Oral no Instituto de Implantologia.