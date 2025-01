Bruce Willis agradeceu à polícia pelo trabalho que tem desempenhado durante os fogos que continuam a devastar Los Angeles.

O ator, que sofre de demência, foi captado em vídeo, a apertar a mão a um polícia na rua.

"O Bruce não perdeu a oportunidade de mostrar o seu agradecimento com um aperto de mão sentido e um 'obrigado pelo seu serviço'", lê-se na legenda do vídeo partilhado pela sua mulher, Emma Heming, no Instagram.

