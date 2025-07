Pedro Ramos Bichardo, repórter do 'Dois às 10', deu por terminada a sua colaboração com o programa da TVI. A novidade foi comunicada através da página de Instagram do jornalista.

A 'carta' de despedida de Pedro Ramos Bichardo

"Escrevi este texto um dia após saber que deixaria o 'Dois às 10'. Tinha chegado ao fim um capítulo da minha vida. Um capítulo desafiante, repleto de conquistas e derrotas, de trabalho e aprendizagem, de entusiasmo e alguma deceção. Essa deceção faz parte da vida. É nela que nos alinhamos, que aprendemos a colocar-nos em primeiro e onde redefinimos metas, objetivos e futuras conquistas", começou por referir.

O agora antigo repórter de 'Dois às 10' diz ter percebido que o seu caminho no formato matutino estava "feito" e que era agora "hora de voar".

"Se o voo é seguro? Qual deles é? Mas durante os momentos de inquietação e questionamentos ouvi o seguinte: 'Sempre que escolheres algo novo, o velho vai tentar negociar a tua permanência. Não aceites o convite, pois tu, nesse momento, já partiste.' É hora de ir e voltar a desbravar caminho. Aprender mais, conquistar mais e viver mais

'Viver é um verdadeiro ato de coragem.' Quero voltar a viver o meu sonho. Amo fazer televisão em todas as suas vertentes. Trabalhei e lutei para chegar até aqui. Quero ser feliz a fazer o que mais gosto. Levei centenas de histórias até à casa de quem nos vê, editei, coordenei, fiz e dei de tudo. O 'Dois às 10' foi escola e foi a minha vida, os meus amigos e até a minha família em muitas horas dos últimos quatro anos. Obrigado equipa! Vou, mas fico a olhar-vos de fora e a aplaudir as vossas conquistas, que no meu coração serão para sempre minhas também".

As mensagens de colegas e amigos

Foram várias as caras conhecidas, amigos e colegas a reagirem publicamente à mensagem de despedida de Pedro Ramos Bichardo.

"Na nossa conversa senti isso. Voa Sempre", disse a atriz e criadora de conteúdo digital Sandra Silva.

"Não te livras de mim tão cedo. Amo-te", escreveu o apresentador Zé Lopes nos comentários da partilha.

Vera de Melo, psicóloga e comentadora da 'Crónica Criminal' de 'Dois às 10', deixou igualmente uma mensagem ao colega e amigos. "Vou ter saudades tuas... do teu profissionalismo, rigor, foco, empatia que colocavas em cada reportagem. Seguimos juntos noutros lugares", referiu.

A psicóloga partilhou ainda na sua página pessoal uma outra mensagem dirigida a Pedro Ramos Bichardo. "Vou ter saudades tuas, miúdo", disse ao partilhar uma fotografia onde aparece ao lado do repórter.

Ticiana Xavier, que também é repórter do 'Dois às 10', declarou: "O meu Bichardo vai abandonar o crime... Que sejas ainda mais feliz, meu amor".

Outro dos elementos da equipa do 'Dois às 10' a despedir-se de Pedro Ramos Bichardo foi Viana Figueiredo. "O último dia do Pedro. Gosto muito dele. Vou ter saudades de ser enervada por ele. O futuro é já ali ao lado, Pedrinho, chateia e enerva-me sempre que quiseres. Tu podes."



Veja ainda na galeria as fotografias que Pedro Ramos Bichardo juntou à sua mensagem de despedida e que ilustram os anos em que trabalhou na equipa de 'Dois às 10'.

