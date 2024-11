O repórter do 'Dois às 10', da TVI, Pedro Ramos Bichardo, está de luto pela morte do avô, como o próprio comunicou numa publicação que fez no Instagram.

"Ao meu avô… E depois disto? Como é suposto ser? Como é suposto aguentar o silêncio? Ir à porta aqui de casa e gritar por ti sem ouvir uma resposta da tua horta a dizer: 'o que é?', juntar a família e não ouvir o fado cantado por ti, ir a tua casa e não estares no sofá para me chamares de querido neto quando chego de mais uma semana de trabalho ou não estares ao lado da avó para os dois me fazerem rir até doer a barriga?", começou por escrever.

"Como é suposto superar isto? Como é suposto ter força para aprender a viver assim? Como é suposto a partir de hoje saber que nunca mais te vou ver? Talvez encontre todas as repostas mais para a frente. Agora não consigo! Pedem-me para aceitar e perceber que assim não sofres, mas talvez eu queria só mais um bocadinho contigo. Só mais um bocadinho do homem bom, sem medos e capaz de tudo que sempre foste", acrescentou.

"Escrevo isto sem que as lágrimas sequem. Escrevo isto enquanto já estou sozinho na minha casa, naquela que será sempre a tua quinta ou como sempre lhe chamavas 'o teu bacelo'. Prometo continuar a colher as tuas uvas e apanhar a tua azeitona. Prometo que nunca serás esquecido", continuou.

"Prometo que te vou amar para sempre, que vou festejar o nosso dia de aniversário como se estivesses sempre presente e estarás para sempre comigo. Porque como diz uma das últimas músicas que cantei a pensar em ti:

'Sou um pouco da essência de tanta gente;

Sou mistura de tanta coisa diferente;

Vindo de tanto lado;

O meu fado é castiço, é mestiço e é isso que eu sou;

Tal como era o meu avô'", partilha ainda.

"Espero que seja até um dia, meu Mimi! Já sinto a tua falta. Sentirei para sempre", rematou.

