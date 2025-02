"Este imenso lugar vazio que deixaste." Foi com estas palavras que Lena Coelho, das Doce, começou a publicação que fez no Instagram a lamentar a morte do amigo de quatro patas.

"Não me lembro desta casa, desta vida sem ti. Há muitos anos não sentia esta dor no peito. A única coisa boa é que já nada de mau te pode acontecer, já nada de mau podes sentir", escreveu de seguida.

"Desculpa se esperavas mais de mim mas dei-te tudo o que tinha. Sempre que fechar os meus olhos são os teus olhos que vou ver, o teu amor por mim. Cinco dias... agora espero que o que fisicamente resta de ti volte para casa, ficarás sempre comigo e um dia os dois em pó estaremos de novo juntos. Sinto a tua presença e por vezes até ouço as tuas pisadas no chão", continuou.

"Agora durmo sempre com a luz de presença que guiou as tuas últimas noites... por ti, por nós. A Júlia olha para mim agora e sempre... está sempre à espera que apareças. Eu abraço-a por ti, descansa. Incrível como tudo mudou. Os teus latidos fazem tanta falta... tu. Tudo mudou... tantos lugares vazios, meu Zuko", completou.

