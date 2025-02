"Estou a tentar entender e a processar o porquê de Deus nos tirar as pessoas mais bonitas e que mais significam para nós. Mas sei que nunca vou ter uma resposta que preencha o vazio no meu coração." Foi com estas palavras que Tyga começou a publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, 21 de fevereiro, onde fala publicamente da morte da mãe.

Junto de um conjunto de imagens da progenitora, incluindo algumas fotografias antigas, o rapper desabafou: "Não consigo imaginar a vida sem ti ao meu lado. Foste a melhor pessoa na minha vida, fizeste sempre com que as coisas ficassem melhor quando me sentia o pior e mais em baixo."

"Trocaria qualquer coisa só para poder estar novamente contigo. Amo-te tanto. E mal posso esperar pelo dia em que estaremos juntos novamente. Vemo-nos em breve, e guarda um lugar para mim bem junto de ti no paraíso", acrescentou o artista na mesma publicação.

"Amo-te para sempre, mãe, e vou fazer o meu melhor para te celebrar em cada momento que me resta", disse depois.

Tyga referiu também que a mãe, Pasionaye Nicole Nguyen, de 53 anos, morreu no passado dia 18 de janeiro. No entanto, só agora é que o rapper fez a partilha.

"Deus, levaste um dos teus melhores anjos. Espero que saibas disso", escreveu, por fim.

