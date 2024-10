Simon Cowell já reagiu à morte de Liam Payne. O empresário e jurado do 'X Factor' - programa onde nasceram os One Direction - partilhou um sentido tributo ao artista, que morreu esta quarta-feira, dia 16.

"Nunca sabes como realmente te sentes em relação a alguém até um momento como este chegar.

Liam, estou completamente devastado. De coração partido. E sinto-me vazio. Quero que saibas o amor e o respeito que tenho por ti. Cada lágrima que deitei é uma memória tua.

É tão difícil colocar isto por palavras agora. Fui lá para fora hoje e pensei nos muitos momentos em que estivemos juntos. Queria te ter dito o que sempre disse a centenas pessoas quando me faziam a pergunta: Como é que é o Liam? E dizia-lhes que eras generoso, divertido, doce, atencioso, talentoso, humilde e focado. E o quanto amavas a música. E o amor genuíno que tinhas pelos fãs", afirma.

Cowell lembrou a primeira vez que Liam participou no formato de talentos, no qual não passou. "Tive de dizer-te aos 14 anos que não estavas no teu momento. E ambos fizemos a promessa que nos encontraríamos novamente. Muita gente teria desistido. Mas tu não. Voltaste e em meses o mundo inteiro ficou a conhecer o Liam. E nunca te esqueceste dos fãs. Vi-te a passar tanto tempo com as pessoas que te queriam conhecer. Tu importavas-te mesmo".

"Viste ver-me no ano passado. Não para uma reunião. Apenas para sentarmos e falarmos. E relembramos todos os momentos que vivemos juntos. E do pai orgulhoso que eras. Depois de ires embora, lembro-me do rapaz amável e doce que conheci há ano. Conheci o teu filho, Bear. Ele tem o teu sorriso e o teu brilho nos olhos. Ele ficará tão orgulhoso do que alcançaste. E tu sabes que o fizeste", notou ainda, referindo-se ao filho de sete anos do músico.

"Sempre pensei em vocês os cinco como irmãos. E ao ler as mensagens deles acredito que eram. E agora, Liam, posso ver o efeito que tiveste em tantas pessoas. Porque nos deixaste demasiado cedo. Descansa em paz, meu amigo. Envio amor, pensamentos e orações à tua família", completa.

Recorde-se que Liam Payne perdeu a vida depois de ter saltado do terceiro andar de um hotel. As causas da morte foram hoje confirmadas pelas autoridades.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.