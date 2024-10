A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, reagiu à morte do cantor de 31 anos esta sexta-feira, dois dias depois de o membro da banda One Direction ter saltado do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

"Liam, meu anjo. Tu és tudo. Quero que saibas que te amei incondicionalmente e completamente. Continuarei a amar-te para o resto da minha vida. Amo-te, Liam. 444", escreveu, nas histórias da rede social Instagram.

A jovem de 25 anos, que namorava com Liam desde 2022, agradeceu ainda "todas as palavras amáveis" que lhe têm chegado, ao mesmo tempo que confessou estar "completamente perdida".

"Nada do que se passou nos últimos dias me pareceu real. Peço e rezo para que me deem a bondade e o espaço para lidar com isto em privado", apelou.



© Kate Cassidy

Saliente-se que, dois dias antes da morte do cantor britânico, a influenciadora digital regressou à Florida, nos Estados Unidos, enquanto Liam permaneceu na Argentina.

__

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535



Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

