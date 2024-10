Depois de Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik terem prestado uma homenagem e lamentado a morte de Liam Payne nas redes sociais, esta sexta-feira, dia 18 de outubro, Niall Horan foi o último dos One Direction a manifestar-se publicamente.

"Estou completamente devastado com a morte do meu incrível amigo, Liam. Simplesmente, não parece real. O Liam tinha uma energia de vida e uma paixão pelo trabalho que eram contagiantes. Era o mais inteligente em todas as salas e fazia sempre os outros sentirem-se felizes e seguros", começou por escrever.

"Todas as gargalhadas que demos ao longo destes anos, às vezes sobre as coisas mais simples, continuam a vir à minha memória através da tristeza. Vivemos os nossos sonhos mais loucos juntos e vou valorizar cada momento que tivemos para sempre. O vínculo e a amizade que tivemos não acontecem com frequência na vida", acrescentou.

"Sinto-me tão sortudo por ter podido vê-lo recentemente. Infelizmente, não sabia que depois de me despedir e abraçá-lo naquela noite, estaria a despedir-me para sempre. É de partir o coração. O meu amor e condolências vão para Geoff, Karen, Ruth, Nicola e, claro, o seu filho Bear. Obrigado por tudo, Payno. Amo-te, meu irmão, Nialler", completou.

De recordar que Liam Payne estava de férias na Argentina e assistiu a um espetáculo de Niall no início do mês.

O cantor morreu na quarta-feira, dia 16 de outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Tinha 31 anos.