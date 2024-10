"Por onde começar... Vou ser breve porque há muito a dizer, mas ainda não consigo encontrar as palavras certas". Foi assim que Josh Devine, baterista dos One Direction, começou a publicação que fez no Instagram, onde reage e lamenta a partida de Liam Payne.

O cantor, recorde-se, morreu na quarta-feira, dia 16 de outubro, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Bueno Aires, na Argentina. Tinha 31 anos e deixa o filho de sete, o pequeno Bear, fruto da relação 'antiga' com Cheryl Cole.

"Liam, desde o primeiro dia que foste um amigo tão gentil e acolhedor. Incrivelmente talentoso, positivo e sempre a esforçar-se para dar o seu melhor, mesmo quando não sentias isso. Tantas memórias aleatórias que passaram pela minha cabeça nestas últimas 24 horas, de inúmeros momentos engraçados no palco, na vida normal fora do trabalho. Independentemente da situação, sempre me fizeste sentir igual e sempre me apoiaste", pode ler-se na publicação de Josh Devine.

"Obrigado por teres sido meu amigo e obrigado por teres sido o melhor chefe que poderia ter tido. Devo a minha carreira a vocês, Louis, Niall, Harry e Zayn. Não estaria onde estou agora na vida se não fossem vocês. Mudaram a minha vida para melhor e serei eternamente grato", acrescentou.

"O meu coração está com a adorável família do Liam, o Bear, os seus amigos, os rapazes dos One Direction, a família dos One Direction e todos os que amavam este homem no mundo inteiro. Descansa em paz, velho amigo, não é um adeus... é um até já. Amo-te, Payno", completou.

Liam Payne ficou conhecido depois de participar no 'The X-Factor', em 2010, tendo sido um dos escolhidos para integrar a banda One Direction, que terminou em 2016.

