A morte inesperada de Liam Payne 'encheu' as redes sociais de homenagens. Entre as manifestações, destaca-se a mensagem do irmão do cantor dos One Direction Niall Horan, Greg Horan.

"Dizer que estou de coração partido é pouco, uma sensação estranha esta manhã e a noite toda. Foste um miúdo e homem incrível, um filho, um irmão", começou por escrever, destacando a "felicidade" por ter feito parte da vida de Liam, a quem chama de "irmão".

"Vais fazer sempre falta, Liam, as palavras não conseguem descrever o quanto gostava de te abraçar, meu irmão. [...] O meu coração está com a tua família, pais e irmãs, o filho Bear e os teus irmãos dos One Direction", disse depois.

"Obrigado por todas as gargalhadas, mano, cuida de toda a tua família e cuida deles, muito amor, miúdo", pode ainda ler-se na mesma publicação.

