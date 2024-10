Ed Sheeran foi um dos muitos artistas que lamentaram publicamente a morte de Liam Payne.

Esta sexta-feira, dia 18 de outubro, o cantor publicou uma fotografia de Liam no Instagram e confessou que está "sem palavras" após a inesperada perda.

"O meus pensamentos estão com a sua família e entes queridos, cada memória que tenho com ele é ótima, uma situação de partir o coração", escreveu ainda.

Liam Payne morreu na quarta-feira, dia 16 de outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 31 anos.

O cantor - que ficou conhecido depois de participar no 'The X-Factor', em 2010, tendo sido escolhido para integrar a banda One Direction, que terminou em 2016 - tem um filho de sete anos, o pequeno Bear, que é fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

