À semelhança de Louis Tomlinson, também Zayn Malik fez questão de deixar um texto dedicado a Liam Payne na sua página de Instagram.

"Liam, dei por mim a falar alto contigo na esperança que me conseguisses ouvir, não consigo não pensar nas muitas conversas que teríamos na vida", notou.

"Nunca pude agradecer o teu apoio nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando, com 17 anos, sentia falta de casa, estavas lá sempre com uma perspetiva positiva e um sorriso encorajador, fazendo saber que eras meu amigo e que eu era amado", continuou.

"Mesmo sabendo que eras mais novo que eu, eras mais sensível, tinhas uma mente mais forte, eras opinativo e dizias às pessoas quando estavam erradas", adiantou, lembrando que apesar das zangas, nunca o deixou de "respeitar".

"Em relação à música eras o mais qualificado em todos os sentidos. Não sabia nada em comparação contigo, era uma criança inocente, sem experiência e tu já eras um profissional", sublinhou.

"Era feliz por saber que independentemente do momento em que nos encontrávamos, podíamos apoiar-nos um no outro. Perdi um irmão quando nos deixaste, dava tudo para te poder dar um abraço uma última vez, despedir-me em condições e dizer-te o quanto te amava e respeitava. Guardarei as memórias que tenho contigo para sempre no meu coração. Não há palavras que descrevam o que estou a sentir neste momento, estou destroçado. Espero que onde quer que estejas agora seja bom e pacífico. Sabes o quanto és amado. Amo-te, mano", destacou, por fim.

Recorde-se que Liam Payne morreu aos 31 anos, depois de saltar de um terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina, esta quarta-feira, dia 16.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

