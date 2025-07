Em tons terracota – que evocam cenários áridos, remotos e propícios à introspeção –, o Praia do Canal Nature Retreat parece emergir da própria terra. Da aposta numa arquitetura minimalista à utilização de materiais orgânicos, a unidade hoteleira serve luxo sem extravagância, focando-se naquilo que realmente importa: bem-estar, serviços de qualidade e personalizados e uma ligação autêntica à natureza.

O hotel, um dos mais exclusivos da região, não impõe a sua presença: revela-se aos poucos, como um prolongamento sereno da paisagem ao seu redor.

Praia do Canal Nature Retreat O Hotel da Praia do Canal Nature Retreat está inserido numa vasta propriedade de 220 hectares de beleza selvagem com acesso direto à praia e ao mar. créditos: Divulgação|Francisco Nogueira

De dentro para fora

Logo à chegada, percebemos que neste lugar o tempo corre de forma diferente. Assim, antes de qualquer formalidade, somos recebidos com uma bebida de boas-vindas e toalhas frescas. A equipa, sempre atenciosa, convida-nos a relaxar enquanto trata do check-in — um primeiro gesto que antecipa a filosofia deste espaço.

Quanto ao percurso até ao quarto, digamos que é digno de um cenário de filme por nos transportar para um lugar ímpar onde reina a tranquilidade. Enquanto caminhamos por esta via fotogénica ao ritmo do som das aves, sentimo-nos cada vez mais distantes da vida urbana — e sabe bem percorrer este caminho que serve tantas vezes de cenário de casamentos de sonho ou de pano de fundo de ensaios fotográficos.

As unidades dos 56 alojamentos da Praia do Canal, que variam entre quartos premium e suites, seduzem sem ostentar, provando que o menos pode ser mais. Distribuídas de forma ordenada por esta bela via encantada, os edifícios contam com dois pisos, sendo que, no rés do chão, os quartos têm acesso direto ao jardim e, no piso superior, contam com varandas equipadas com espreguiçadeiras e guarda-sóis. As suites dispõem ainda de terraços, banheiras e duches exteriores.

Praia do Canal Nature Retreat Praia do Canal Nature Retreat Divulgação|Francisco Nogueira

Ao entrarmos no quarto, a promoção do bem-estar e do desacelerar continua de forma subtil: há uma garrafa de vinho branho, macarons, bombons e um postal personalizado de boas-vindas em cima de uma mesa com vista para o exterior, que é quase como que quem diz para, antes de qualquer coisa, aproveitarmos o momento. Assim, vale parar, sentar na varanda e contemplar a paisagem, sentir os cheiros daquilo que nos rodeia, tal como os sons.

Depois de descontrairmos, podemos fazer reset e dar início à nossa jornada de bem-estar, afinal, junto à banheira encontramos bons ingredientes para assinalar o arranque: uma luva esfoliante e sal de banho.

Quanto aos produtos de higiene disponibilizados na casa de banho, podem ser utilizados com confiança uma vez que são da mesma marca dos produtos do spa – a Elemis, conhecida por integrar ativos naturais nos seus cuidados de pele.

Praia do Canal Nature Retreat Praia do Canal Nature Retreat créditos: SAPO|Ana Oliveira

Para além do jardim, que pode aproveitar para passear ou relaxar a ler um livro, o resort conta com uma piscina infinita com vista para o mar, um spa com diferentes tratamentos que vão desde esfoliações a massagens, um ginásio para quem procura se manter ativo, dois restaurantes, um bar de cocktails e duas zonas lounge exteriores.

De manhã, costumam existir aulas de yoga, adaptadas ao nível dos participantes, que ajudam os hóspedes a encontrar um novo equilíbrio e a começar a viajar de dentro para fora.

Praia do Canal Nature Retreat Praia do Canal Nature Retreat créditos: SAPO|Ana Oliveira

Experiências autênticas na Costa Vicentina

Com um dia de sol, aproveite para almoçar na praia. Na do Monte Clérigo, o restaurante O Sargo oferece uma cozinha contemporânea com sabores do mar e influências da Ásia à América do Sul.

O Praia do Canal colabora igualmente com parceiros locais para proporcionar experiências autênticas. Um exemplo são os passeios de jipe com Anton Nichols, da empresa familiar Sandytoes. Com humor e conhecimento profundo da região, Anton guia-nos por trilhos menos explorados, revelando a fauna e flora locais. Natural do Reino Unido, apaixonou-se pela Costa Vicentina há 25 anos e criou o projeto com a esposa, Christin, que conheceu num voo entre Chicago e Frankfurt.

Sandytoes Sandytoes créditos: SAPO|Ana Oliveira

Para quem prefere explorar a Costa Vicentina a pé, há trilhos como a Rota dos Pescadores. Outra sugestão são os workshops de olaria com Elsa Ribeiro e o filho André da Costa, do espaço Burros e Artes. Mais do que criar uma peça de cerâmica, o objetivo é viver o momento e compreender a essência desta arte milenar (e acredite que pode ser bastante terapéutico e relaxante).

Mesmo quem nunca meteu as mãos no barro, terá uma surpresa com o que vai conseguir criar com a roda de oleiro.

Rota dos Pescadores Rota dos Pescadores créditos: SAPO|Ana Oliveira

Para conhecer melhor a cultura local, não deixe de visitar a vila de Aljezur. E, ao final do dia, relaxe no bar Medronho com um cocktail (ou mocktail), que também organiza workshops interessantes que lhe darão a oportunidade de aprender a misturar sabores e a descobrir a história do bar, assim como os produtos da horta da Praia do Canal. Para uma experiência gastronómica mais sofisticada, reserve mesa no restaurante Azeitona, onde a cozinha contemporânea homenageia os sabores do Alentejo e do Algarve.

No dia seguinte, se optar por ficar na piscina do hotel, experimente almoçar no bar do Zimbro que conta com propostas leve, à base de fumo e fogo.