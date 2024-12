Ventozelo Hotel & Quinta

Douro

Com uma área de 400 hectares, 200 dos quais de vinha, Ventozelo Hotel & Quinta oferece um conjunto de experiências ligadas aos saberes e sabores do Douro. A passagem de ano não será exceção: as celebrações deverão começar com o momento de acender o madeiro e beber uma infusão quente à base de ervas do “Jardim dos Aromas”, seguindo-se um jantar de inspiração duriense no restaurante Cantina de Ventozelo. No menu festivo, assinado pelo chef José Guedes, não vão faltar iguarias locais como Covilhetes de javali, Consomé de caça com hortelã da quinta ou Truta de Boticas com migas e pimentos assados, todos eles harmonizados com vinhos do Douro e Porto da Quinta de Ventozelo. E porque a noite promete ser longa, com fogo de artifício à meia-noite e animação nos lagares até às 3h00 (open bar), serão ainda servidos Preguinhos e Caldo verde nas primeiras horas de 2025 (175€ para hóspedes, 195€ para passantes). Além, é claro, da possibilidade de pernoitar em Ventozelo e acordar com vista para os socalcos do Douro no primeiro dia do ano, tomar um fastuoso pequeno-almoço tardio e ainda participar numa Caminhada de Ano Novo pela quinta. Package a partir de 385€ por pessoa, com duas noites de estadia, jantar de fim de ano, pequeno-almoço tardio e late check-out.

Divulgação

Torel Quinta da Vacaria

Douro

Mesmo nos dias mais frios, há sempre bons motivos para regressar ao Douro e mergulhar na sua riqueza inesgotável. A recente colaboração entre o grupo Torel Boutiques e a Quinta da Vacaria, uma das propriedades vinícolas mais antigas da região, poderá ser uma excelente desculpa para conhecer este recente hotel de cinco estrelas que, no final do ano, contará com uma programação especial repleta de momentos mágicos. No dia 30, os preparativos arrancam com uma visita à nova adega da quinta e um jantar desenhado pelo chef Vítor Matos, continuando no dia seguinte com um generoso brunch e um jantar arrojado a partir das 19h30, que se fará acompanhar de música ao vivo, uma seleção de vinhos premium da quinta, mas também um generoso buffet de mariscos e outro de sobremesas. No primeiro dia do ano, o dia será marcado por um Brunch Especial com vista para o Douro. Para passar o réveillon no Torel Quinta da Vacaria, é obrigatória a reserva de pelo menos duas noites, entre o dia 30 e 1 de janeiro.

Torel Quinta da Vacaria créditos: Luis Ferraz

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

Douro

No dia 31 de dezembro, a noite promete ser mágica à mesa do restaurante Terraçu’s, na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Neste dia, a carta apresentada pelo chef André Carvalho contará com sugestões como Croquetes de Perdiz com Trufa; Tártaro de Robalo com Crocante de Coentros; Camarão com Aioli e Erva-Príncipe; Corvina, Cheróvia e Coentros; Carré com Espinafres e Manjericão e ainda um guloso Chocolate com Rum e Framboesa (200€/pessoa). À meia-noite, brinde com vistas pitorescas para os socalcos durienses e aproveite a visita à propriedade Relais & Châteaux para conhecer a nova Winery Lounge, um espaço versátil e elegante pensado para receber todos os amantes de vinho.

10 sugestões de hotéis e programas para o Dia dos Namorados fora das grandes cidades créditos: Francisco Nogueira/O Apartamento

Aethos

Ericeira

Para quem ainda não fez planos e quer fugir da agitação dos grandes centros e aproveitar a tranquilidade da Ericeira, a equipa do Aethos preparou um programa especial para todos que querem viver um fim de ano num ambiente familiar e acolhedor junto ao mar. O restaurante Onda apresenta um programa de Passagem de Ano bem animado à volta do tema do circo que vai estar presente na iluminação do lobby, na indumentária da equipa e na decoração do espaço. Uma banda de jazz vai acompanhar o cocktail e jantar com um menu de degustação de seis momentos com um pairing de vinhos exclusivos. Antes da meia-noite a contagem faz-se com vista para o fogo de artificio e a festa continua na pista de dança com DJ e termina com uma ceia às 2h00. Valor do programa com uma noite de alojamento em quarto duplo, pequeno-almoço, jantar e festa de Ano Novo a partir de 780€ para duas pessoas

Aethos Divulgação

Casa das Penhas Douradas e Casa de São Lourenço

Manteigas

Inspirados na profunda herança têxtil da região da Serra da Estrela, a Casa de São Lourenço e a Casa das Penhas Douradas prepararam uma celebração autêntica para o final de ano, conectada com as raízes e que eleva as tradições. Nos dois hotéis, o check-in poderá ser feito no dia 29 de Dezembro a partir das 16h00. No dia seguinte, a manhã será ocupada por uma caminhada guiada pela natureza, e por um concerto de Julieta Silva, artista ligada às artes e cantos tradicionais que conduzirá os convidados pelo cancioneiro nacional, na fábrica da Burel Factory. Será também por entre os teares da fábrica que ser realizará o almoço desse dia, seguido por um atelier sobre tecelagem — tudo no sítio certo. À noite, um jantar de cinco momentos ajudará a repor as energias investidas num dia rico em conhecimento e descoberta. No derradeiro dia de 2024, haverá uma prova de vinhos com harmonização de queijos durante a tarde e, pelas 20h30, arrancarão os jantares de réveillon, oito momentos com os mais tradicionais sabores da região com harmonização de vinhos, acompanhados de viola e voz, e piano e voz. No dia seguinte, o pequeno-almoço com vista para o vale glaciar ou para a montanha será a forma ideal para arrancar um ano novinho em folha com a energia certa.

Na Casa das Penhas Douradas o valor da experiência começa nos 1900€ em quarto duplo, na Casa de São Lourenço nos 1950€ — as atividades são todas comuns, apenas o alojamento difere.

CASA DAS PENHAS DOURADAS créditos: Casa das Penhas Douradas

Sítio Valverde – Valverde Hotel

Lisboa

No réveillon do Valverde Hotel, o único membro da Relais & Châteaux em Lisboa, as celebrações começam com Carabineiro com Caril e Mandioca de entrada, seguindo-se de dois principais, Pregado e Vitela Branca, e ainda duas sobremesas antes das doze badaladas, Morangos em Duas Texturas e Entremeio de Chocolate Negro com Whisky (270€). O ano arranca com um almoço (90€) que apresenta várias entradas para partilhar, buffet de sobremesas e a possibilidade de optar entre uma Caldeirada de Garoupa e Camarão ou Wellington de Novilho nos pratos principais (70€). Crianças entre os 3 e os 12 anos pagam sempre metade destes valores.

Sítio Valverde – Valverde Hotel créditos: ©Victor Machado/Bluepeach

Penha Longa Resort



Sintra

A Passagem de Ano é vivida ao máximo no Penha Longa Resort, em Sintra. A Fábrica de chocolate é o tema escolhido para dar as boas-vindas ao Novo Ano, com um espírito encantador e divertido, e dá o mote ao Jantar de Gala no Salão da Coroa, dia 31, seguido de uma animada festa para entrar em 2025 a brindar e a dançar. Para quem procura um réveillon mais gastronómico, há um Jantar exclusivo no LAB by Sergi Arola, e depois podem juntar-se à Festa no Salão da Coroa. E para aproveitar tudo a 100%, nada como dormir nos quartos do hotel, acabados de renovar, e ficar para o Almoço-buffet do primeiro dia do ano. Ofertas não faltam, o difícil vai ser escolher.

Namorar em fevereiro? Eis 11 hotéis românticos para escapadas a dois Divulgação

Herdade da Malhadinha Nova

Alentejo

Inspirado em alguns dos grandes clássicos do cinema, o programa de Ano Novo da Malhadinha Nova, hotel membro da Relais & Châteaux, adapta cada dia à medida para cumprir o imaginário de alguns momentos icónicos da sétima arte. Um karaoke com os melhores hits da década de 50, onde será possível cantar como Travolta e Newton no musical Grease; um enigmático baile dos loucos anos 20 inspirado no Grande Gatsby; um workshop de dança, intitulado “Mamma Mia” e com a alma dos ABBA, para aprender os emblemáticos passos e movimentos dos anos 70; e por fim o intemporal piquenique de Música no Coração, montado no dia 1 de janeiro, entre as nossas vinhas. Estes são apenas alguns exemplos do glamour que o programa de boas-vindas a 2025 traz e que inclui quatro dias, três noites, entre 29 de dezembro e 1 de janeiro, com valores que variam entre 1710€ e 2235€.

HERDADE DA MALHADINHA NOVA créditos: HERDADE DA MALHADINHA NOVA

Praia do Canal Nature Retreat

Aljezur

Inserido numa vasta propriedade de 220 hectares de beleza selvagem, em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o Praia do Canal Nature Retreat é o local certo para aproveitar a época para desacelerar, recarregar energias e encontrar a serenidade, conectando-se com a natureza. Com 56 quartos e suites de dimensões generosas, todos eles localizados em unidades independentes, o hotel convida os seus hóspedes a fazerem uma viagem gastronómica. Para o último jantar do ano, a proposta inclui Carabineiro com noodles de arroz, lima kaffir e galanga; Robalo, beurre blanc fumado, courgette e caviar; ou um Wagyu com trufa de inverno, topinambur e castanhas, sem esquecer a sobremesa e, claro, a tradicional Ceia. E porque no Praia do Canal a visita ao Spa Esteva é sempre programa obrigatório, sugere-se um “Detox Time” que inclui uma massagem e sessão de reflexologia ou um “New Year, New Me”, uma esfoliação corporal, massagem e tratamento facial.

Praia do Canal Nature Retreat Divulgação

Vila Vita Parc

Algarve

Para os que desejam receber 2025 com o devido glamour, o Vila Vita Parc tem várias propostas. Em todas elas, as sugestões gastronómicas são arrojadas e convidam a celebração, com muito sabor. O jantar de gala acontece na Sala Lisboa (com cocktail de boas-vindas às 19h00 no Oasis Bar), sob o tema Hollywodparc — The Golden Age. Ao menu de seis momentos (375€), juntam-se muita animação, um espetáculo pirotécnico e brindes com champanhe à meia-noite. No restaurante Atlântico, imperam os sabores mediterrânicos e as tradições algarvias, festeja-se com vista para o mar e com um menu de cinco momentos (290€). No Ocean, o chef Hans Neuner e a sua equipa criaram uma degustação exclusiva, com produtos premium para uma noite única, que inclui momentos como Robalo, pata negra e ervilhas ou Wagyu, trufas pretas e cebola. Serão 12 os momentos (590€), com harmonização de vinhos e o requinte que apenas um projeto com duas Estrelas Michelin pode garantir.

vila vita parc Divulgação

White e Santa Bárbara

Açores

Os hotéis Santa Bárbara e WHITE, na ilha de São Miguel, são o local perfeito para quem procura um início de ano especial. Debruçado sobre o Atlântico, o WHITE tem apenas nove suítes e duas villas, pelo que combina uma experiência intimista e personalizada com a beleza natural dos Açores. Já o Santa Bárbara, eco-resort em frente a uma praia de areias negras, inspira-se na paisagem verdejante da ilha para proporcionar aos seus hóspedes dias relaxantes, em comunhão com a Natureza. Seja qual for o hotel escolhido para pernoitar, a última noite do ano começa às 18h30 no bar do Santa Bárbara, com um welcome drink e música ao vivo. O menu, assinado pelo chef Vítor Sobral, consultor do grupo Singular Properties, traz pratos como uma Bochecha de porco laminada, espargos e beringela em pão brioche com Pastel de cabrito e mostarda ou um Arroz cremoso de lavagante e camarão-tigre. Como alternativa, existe um menu vegetariano que destaca os produtos da horta biológica da propriedade. A festa continua com DJ e termina com uma ceia especial. Com preços a partir de 725€/pessoa, os programas incluem duas noites de alojamento, um tratamento Spa e o jantar de fim de ano.