Consciousness of Time – que em português quer dizer Consciência do tempo - é o nome da nova obra que todos os apreciadores de alta relojoaria podem descobrir na sua próxima visita à Vacheron Constantin em Lisboa.

Esta obra, que foi apresentada ao público no dia 5 de dezembro e que está exposta no piso inferior da boutique lisboeta, insere-se no âmbito do projeto internacional From Geometry to Artistry que, todos os anos, desafia artistas a criar uma peça para as diferentes lojas que a maison tem espalhadas pelo mundo.

Em Portugal, o desafio foi entregue a David Reis Pinto que se aliou ao estúdio de arquitetura português Ambits Studio para, em conjunto, criarem esta ativação que o desafiou a brincar com o conceito de tempo e cor, mas sem perder de vista a precisão da geometria e a liberdade artística que nos remetem para os valores da marca suíça que conta com mais de 260 anos de história.

Exposição Vacheron Constantin Consciousness of Time créditos: Vacheron Constantin divulgação

Das cerca de 50 ideias que surgiram para este projeto, cujos desenhos e esboços é possível ver nas paredes da boutique, Consciousness of Time foi a vencedora. Juntamente com a dupla de arquitetos Miguel Sousa e João Carvalho, o jovem artista criou uma peça estática constituída por diferentes discos cortados a laser sobrepostos que, por fim, foi colocada no interior de uma estrutura cúbica dourada. O jogo de luzes que incide sobre as várias camadas de acrílico azul permitem que esta adquira movimento consoante a posição do observador.

Cada uma das diferentes camadas desta obra remetem-nos para o savoir-faire, paixão e mestria que se prendem com a construção dos relógios da marca e do seu número de complicações, cujo processo de montagem compreende diferentes momentos e onde os artesões vão sobrepondo diferentes peças e mecanismos uns sobre os outros até chegarmos ao resultado final.

Exposição Vacheron Constantin Consciousness of Time créditos: Vacheron Constantin divulgação

Para além disto, David Reis Pinto criou dois expositores em acrílico colorido – um azul e outro cor de laranja – para os relógios da marca e dois quadros adicionais que também podem ser apreciados pelos visitantes no piso inferior. A passagem do tempo e a alta relojoaria da Vacheron Constantin foram os temas abordados em cada uma das pinturas, onde é possível observar diferentes peças, mecanismos e pormenores que podemos encontrar nas suas criações, como é o caso das fases da lua ou o símbolo da maison suíça.

Exposição Vacheron Constantin Consciousness of Time créditos: Vacheron Constantin divulgação

A obra Consciousness of Time de David Reis Pinto vai estar em exposição na boutique Vacheron Constantin, da Av. da Liberdade 192 A, até ao fim de janeiro.